Це непоправна втрата: який найстрашніший наслідок війни для економіки Росії

Поки інші країни вкладають фінанси в розвиток технологій, щоб замінити на заводах людей роботами, країна-агресорка продовжує "висмоктувати" з себе всі сили для війни проти України. Найгіршим для Росії залишається питання людей, точніше, їхня відсутність.

Через війну Кремль втратив понад мільйон працездатних громадян. Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант, зауваживши, що через Владіміра Путіна країна деградує.

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Найстрашніший наслідок війни для російської економіки

З початку повномасштабного вторгнення російська економіка втратила 1,5 – 1,7 мільйон працездатних громадян. Існують припущення, що до 2045 року ринок праці в країні-агресорці скоротиться на 7 – 10 мільйонів людей.

Це вже сильно б'є по економіці, це найголовніша і неповторна втрата, яка буде здійснювати вплив на російську економіку протягом десятиліть,

– наголосив економіст.

Блант зауважив, що розв'язати цю проблему можна лише завдяки мігрантам. Зменшення кількості працездатних громадян загрожує усій російській економічній системі, адже цей процес супроводжується прискореним старінням населення. Якщо в інших країнах такої проблеми не існує через розвиток новітніх технологій, то в Росії його немає.

Росія зайнята не, наприклад, роботами, а засобами знищення. Крім того, вона не може експортувати товари через санкційні обмеження. Путінський режим відкинув Росію на років 20 – 30 назад,

– додав економіст.

До речі, перед багатьма російськими компаніями вже стоять виклики, пов'язані з економічними проблемами. За даними дослідницької групи "Автостат", російські автосалони можуть зіткнутися з хвилею банкрутств. Труднощі виникають і в сільськогосподарському секторі.