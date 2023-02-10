Росія втратила близько 20 генералів на війні: як це впливає на управління

Окрім значних втрат простих солдат, путінська армія втрачає також і генералів, яких успішно ліквідовують ЗСУ. Після вбивства 20 генералів, поїздка на окуповані території України вищого керівництва російських військ стало проблемою.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, в Росії виникають проблеми із вибором осіб, яких вони відправляють на інспектування військ.

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Де перебувають російські генерали

За час повномасштабної війни в Україні загинуло близько 20 російських генералів й це не могло не вплинути на управління російської армії.

Олег Жданов розповів, що генерали окупаційної армії вимушені перебувати на окупованих територіях України, але вочевидь після того, як Україна змогла ліквідувати 2 десятки рашистських генералів, їхні колеги перемістились якомога далі від лінії фронту.

Військові генерали військової ланки управління змушені тут знаходитись, хоча, наскільки я розумію, вони тримаються якомога далі від лінії фронту. Вже давно ми не накривали командних пунктів, де були б вищі офіцерські посади,

– сказав Жданов.

За словами військового експерта, це суттєво впливає на управління, бо обов'язки, які б мали виконувати генерали, передаються на старших офіцерів, потім на молодших, і врешті решт солдати на позиціях залишаються навіть без молодших офіцерів.

Олег Жданов розповідає, як вплинула ліквідація російських генералів на управління військами: дивіться відео

Це призводить до того, що після першого ж вогневого нальоту, російські солдати кидають свої позиції й переміщаються якомога далі від фронту. За словами військового експерта, такі випадки починають частішати з кожним днем.

Втрати Росії у війні продовжують зростати