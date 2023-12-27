Росія втратила вже 20 відсотків флоту: Данілов розповів про успіхи України

Українські захисники продовжують завдавати окупантам суттєвих втрат. Мовиться не лише про особовий склад і техніку на полі бою, а й Чорноморський флот, який Росія тримає у тимчасово окупованому Криму.

Так, 26 грудня українські пілоти з тактичної авіації знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ". Російське судно згоріло дотла, а частки його корпусу – розліталися на сотні метрів.

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Крим для нас вкрай важливий

В інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна, звичайно, хотіла б мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення територій. Однак він наголосив, що паралельно з контрнаступом ЗСУ відбуваються й інші важливі процеси. До прикладу, українські захисники наближають деокупацію Криму, знищуючи ворожий флот.

За словами Данілова, Росія вже втратила близько 20% свого флоту.

20% флоту Російської Федерації вже немає. Причому це не якісь там шаланди на 5 – 30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року славнозвісний флагман Чорноморського флоту "Москва",

– наголосив Данілов.

Він також додав, що знищення ВДК "Новочеркаськ" – чергове підтвердження, що Крим буде деокупований. Данілов заявив, що Крим дуже важливий для України, як і всі інші окуповані території. Секретар РНБО наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від власних територій, адже кордони країни чітко визначені Конституцією і визнані усім світом, тому боротьба триватиме.

"Хтось має велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій, я хочу всім пояснити, що в нас є Конституція, яка чітко закріпила території нашої країни. Вони визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які б вважали що ми не можемо виконувати Конституцію нашої країни", – додав Секретар РНБО.

У Британії сумніваються, що Росія домінує у Чорному морі

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що знищення ВДК "Новочеркаськ" демонструє – Україна не зайшла в глухий кут у війні, а ті, хто так вважає, – помиляються. Він додав, що лише протягом останніх 4 місяців українські військові знищили 20% російського флоту, що ставить під сумнів їхнє домінування у Чорному морі.

Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлено під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великобританії та Норвегії допомагає Україні перемагати на морі,

– наголосив британський міністр.