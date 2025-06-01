Росія втратила 7 мільярдів доларів, уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, – СБУ

У межах операції "Павутина" Росія втратила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Загальні втрати становлять близько 7 мільярдів доларів США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Що пишуть у СБУ про втрати росіяни від операції 1 червня

В СБУ зазначили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена 1 червня внаслідок спецоперації "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США.

Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Про деталі спецоперації Служби безпеки розповімо трохи згодом,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у СБУ звернулися до росіян цитатою відомої української поетеси та письменниці Ліни Костенко: "А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни".

"Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі та на землі. А якщо треба – дістанемо і з-під землі", – резюмували в Службі безпеки.