Росія втратила 90% своїх найкращих десантників, – Христо Грозєв

Росія вторглася в Україну, однак зіткнулася з потужним опором українських військових. Щодня росіяни зазнають великих втрат на війні в Україні. За два місяці вторгнення окупант втратив 90% своїх найкращих десантників.

Росія втратила значну частину найманців

Такі дані озвучив в ефірі одного з українських каналів журналіст-розслідувач із групи Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє 24 канал. За його словами, Росія втратила 90% своїх найкращих десантників у першій частині війни проти України.

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Христо Грозєв пояснив значущість втрат Росії, заявивши, що десантники – найважливіша частина армії. Як він розповів, без них неможливо захопити столицю.

У першій частині війни Росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це найбільш якісна та найважливіша частина армії, без якої завоювати ключові інфраструктурні об'єкти й столиці – просто не можна,

– заявив журналіст.

Грозєв наголосив, що росіяни втратили велику частину другого ешелону, серед яких – найманці. Ці військові, за словами розслідувача, мають бойовий досвід, адже вони брали участь у війні в Сирії, на Донбасі та в африканських країнах.

Журналіст повідомив, що з них Росія втратила приблизно 4 тисячі військових. "Це великий відсоток від якісних ветеранів", – зауважив Грозєв.

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