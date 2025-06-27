Росія втратила кілька хвиль так званого елітного резерву КНДР, – Міноборони

Окупанти роблять ставку на те, що їм допоможе Кім Чен Ин. Але у війні з Україною не просто сточуються північнокорейські сили. КНДР зазнає серйозних втрат.

Під час спілкування з журналістами Рустем Умєров заявив: КНДР надіслала Росії вже четверту хвилю своїх військових. Деталі передає 24 Канал.

Дивіться також Russia Today, Скабєєва і Гагаріна: як роспропаганда отримує гроші через монетизацію в Meta

Які втрати КНДР у війні проти України

Росія втратила вже декілька хвиль так званого елітного резерву Північної Кореї. Про це свідчать дані української розвідки. Це означає, що ворог зазнає великих втрат і має обмежені можливості щодо формування нових боєздатних сил.

Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно,

– пояснили в МО.

Загалом Північна Корея залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту. "Особистий резерв" режиму Ким Чен Ина становить близько 50 тисяч військових.

Були дані, що азійський диктатор розглядав можливість передати Росії додатковий контингент. Та оскільки його стратегічний резерв виснажується, власна безпека Ким Чен Ина може бути загрожена.

Цікаво, що в КНДР занепокоєні. Адже вони витрачають свій ресурс задля військових цілей росіян, а ті не демонструють дзеркальних зобов'язань.