Лише на Сході "мінус" 11 тисяч окупантів: Сирський розповів про колосальні втрати у листопаді

Кремль не відмовився від своїх максималістських планів щодо України й постійно атакує на Сході. Наші захисники мужньо тримають оборону й завдають чималих втрат окупантам.

Так, лише на Сході країни протягом листопада ліквідували близько 11 000 російських військових. Також Сили оборони знищили сотні одиниць техніки.

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Скільки техніки та окупантів знищили у листопаді

Сирський повідомив, що втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати Сил оборони. Він пояснив, що окупанти роблять ставку на людський ресурс і відправляють солдатів у постійні штурми.

Командувач Сухопутних військ додав, що на відміну від ворога, ЗСУ намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. Так, завдяки успішній роботі, Сили оборони протягом листопада ліквідували близько 11 тисяч окупантів.

Лише за листопад Сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів,

– повідомив Сирський.

Актуальна статистика втрат ворога

Ворог зазнає чималих втрат у техніці та серед особового складу, атакуючи територію України. Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 339 850 (+1 030) осіб;

танків – 5 655 (+19);

бойових броньованих машин – 10 560 (+31);

артилерійських систем 8 070 (+6);

РСЗВ – 919 (+0);

засобів ППО – 605 (+0);

літаків – 324 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 154 (+18);

крилатих ракет – 1 586 (+0);

кораблів/катерів – 22 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 636 (+13);

спеціальної техніки – 1 168 (+6).

Ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість втрат ворога в умовах активних бойових дій досить складно.