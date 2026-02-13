Приблизно півроку року потрібно Росії, щоб знайти альтернативу Starlink, – командир "Ахіллесу"
- Російські військові відчули проблеми зі зв’язком через обмеження роботи Starlink.
- Командир "Ахіллесу" каже, що Росії потрібно близько півроку для пошуку альтернативи.
Російські пропагандисти вже відкрито скаржаться на проблеми зі зв'язком після обмежень роботи Starlink. Це означає, що на полі бою окупанти дійсно відчули втрату стабільного каналу управління підрозділами.
Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу пояснив, що цей ефект не буде довготривалим. За його словами, противник зможе знайти альтернативні рішення, але на це потрібен час і ресурси.
Скільки часу Росії потрібно, щоб замінити Starlink?
Втрата стабільного супутникового зв'язку стала для окупантів серйозним ударом.
Нагадаємо! Російські підрозділи почали масово втрачати доступ до Starlink. За даними українських військових та активістів, після запровадження системи верифікації терміналів окупанти зіткнулися з перебоями супутникового зв'язку. Українські Starlink працюють стабільно, а блокування спрямоване на унеможливлення використання системи ворогом.
Starlink давав противнику швидкість і гнучкість управління, а після обмежень вони змушені повернутися до складніших і менш зручних рішень. Водночас розраховувати, що ця перевага буде постійною, не варто.
Я вважаю, що до півроку противник зможе це побороти,
– зазначив командир "Ахіллесу".
Він пояснив, що Росія має технічні варіанти для заміни супутникового каналу. Це складніша і повільніша система, але вона дозволить частково компенсувати втрату.
Вони розгортатимуть вежі зв'язку поблизу лінії бойового зіткнення, тягнутимуть оптоволокно, застосовуватимуть Wi-Fi мости та цифрові радіостанції,
– пояснив Федоренко.
Рішення щодо обмеження Starlink уже дало силам оборони тактичну перевагу. Але українські підрозділи мають використати цей період максимально ефективно, поки противник не адаптувався до нових умов.
Що відомо про ситуацію зі Starlink на фронті?
- Після фіксації керування російськими дронами через супутниковий інтернет Міноборони України звернулося до SpaceX. Було впроваджено механізм "білого списку", що передбачає обов'язкову верифікацію терміналів і фактично відсікає російські підрозділи від легального доступу.
- Відсутність Starlink ускладнює управління російськими військами. За словами українських військових, окупанти втратили можливість оперативно коригувати дії штурмових груп і дронів у режимі реального часу. Це знижує ефективність атак і створює умови для локальних контрдій Сил оборони України.
- Росія намагається обійти блокування через вербування українців. СБУ попереджає про спроби реєструвати термінали через цивільних осіб або під прикриттям фейкових звернень. Такі дії кваліфікуються як державна зрада і передбачають сувору кримінальну відповідальність.