У ГУР назвали ім’я мільйонного ліквідованого окупанта

У четвер, 12 червня, втрати Росії у війні проти України перетнули позначку в 1 мільйон осіб. Стало відоме ім’я мільйонного знищеного окупанта.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Що відомо про "ювілейного" російського солдата

11 червня воїни підрозділу активних дій ГУР МО України Kraken доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта.

Ним виявився Машаненков Сєргєй Ніколаєвич, 1978 року народження, уродженець камчатського краю, військовослужбовець тихоокеанської морської піхоти,

– вказали у розвідці.

Водночас ГУР наголошує, що нині вздовж лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки і оборони України втрати Росії стали масовими та системними.

"Воєнні розвідники продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю", – додали у ГУР.

Додамо, що Володимир Зеленський також відреагував на знищення мільйонного окупанта. Він зазначив, що це ціна, яку Путін і йому подібні готові платити за свої хворобливі і геополітичні фантазії.