Везуть з-під Вугледару: Владивосток захлинається від потоку трун
Росія щодоби на кожному з напрямків втрачає сотні одиниць особового складу. Окупантів відправляють на смерть, намагаючись загарбати Україну.
Хоч росіянам це не вдається, проте щодня з-під Вугледару, що на Донеччині, у Росію везуть тіла загиблих. Джерела 24 Каналу в спецслужбах розповіли, що у ворогів навіть є спеціальні "норми", щоб приховати масштаби втрат.
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Які втрати росіян відправляють у Владивосток
У місто Владивосток, що на Далекому Сході Росії, відправляють щонайменше десятки тіл загиблих росіян.
Владивосток захлинається від потоку трун. Хоч і є норма про видачу 2 – 3 тіл на добу для приховування масштабів втрат, її подекуди порушують,
– розповіли у спецслужбах.
Саме тому щодня у Владивостоці хоронять по 5 – 10 росіян. Відомо, що загиблі – колишні морські піхотинці, тіла яких звозять з-під Вугледару Донецької області.
Варто зауважити, що буквально декілька днів тому російські військові 138 так званого "елітного" підрозділу нили, що їхні втрати складають понад 70%. Вони звернулись до президента Росії, щоб той розібрався з командуванням. Адже цих окупантів кинули на штурм укріпрайону під Авдіївку без розвідки та підтримки артилерії.
Втрати росіян в Україні: останні новини
- Станом на ранок 22 березня Росія втратила на війні в Україні 920 окупантів. З 24 лютого 2022 року – 167 490 бійців. Про втрати ворога у техніці читайте тут.
- Внаслідок атак ЗСУ по Запорізькому напрямку 20 березня "на концерт Кобзона" відправилось чимало окупантів у декількох населених пунктах. Зокрема, мовиться про Малу Білозерку, Велику Знам'янку, райони Благовіщенки та Іванівки.
- Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що протягом доби 14 березня ворог втратив орієнтовно три роти особового складу вбитими та пораненими. Також Збройні Сили України знищили доволі велику кількість техніки й безпілотників.