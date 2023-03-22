Везуть з-під Вугледару: Владивосток захлинається від потоку трун

Росія щодоби на кожному з напрямків втрачає сотні одиниць особового складу. Окупантів відправляють на смерть, намагаючись загарбати Україну.

Хоч росіянам це не вдається, проте щодня з-під Вугледару, що на Донеччині, у Росію везуть тіла загиблих. Джерела 24 Каналу в спецслужбах розповіли, що у ворогів навіть є спеціальні "норми", щоб приховати масштаби втрат.

Дивіться також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння

Які втрати росіян відправляють у Владивосток

У місто Владивосток, що на Далекому Сході Росії, відправляють щонайменше десятки тіл загиблих росіян.

Владивосток захлинається від потоку трун. Хоч і є норма про видачу 2 – 3 тіл на добу для приховування масштабів втрат, її подекуди порушують,

– розповіли у спецслужбах.

Саме тому щодня у Владивостоці хоронять по 5 – 10 росіян. Відомо, що загиблі – колишні морські піхотинці, тіла яких звозять з-під Вугледару Донецької області.

Варто зауважити, що буквально декілька днів тому російські військові 138 так званого "елітного" підрозділу нили, що їхні втрати складають понад 70%. Вони звернулись до президента Росії, щоб той розібрався з командуванням. Адже цих окупантів кинули на штурм укріпрайону під Авдіївку без розвідки та підтримки артилерії.

Втрати росіян в Україні: останні новини