Росія ввела в окупованому Криму обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Окупаційна влада Криму ввела обов'язкову вакцинацію для представників низки професій. Зокрема, мовиться про освітян та медиків.

Інформація про таке рішення окупантів з'явилась у відповідній "постанові". Так званий "виконувач обов'язки головного санітарного лікаря по Криму" Дмитро Крутіков зазначив, що рішення ухвалили у зв'язку зі стрімким зростанням випадків коронавірусу на півострові.

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Професії, які потрапили під обов'язкову вакцинацію

У список тих, щодо кого запровадили обов'язкову вакцинацію, увійшли соціальні робітники й працівники сфери громадського харчування, а також:

вчителі;

медики;

продавці.

Водночас окупаційна влада запровадила необхідність щеплення проти коронавірусу для працівників готелів, громадського транспорту, поштових відділень, а також:

салонів краси;

фітнес-центрів;

сфери ЖКГ та енергетики;

культурних і виставкових заходів (театрів та кінотеатрів зокрема).

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Під обов'язкову вакцинацію потрапили й "державні та муніципальні службовці", працівники органів так званої "влади". У "постанові" окупантів мовиться, що до 15 листопада необхідно щепити 80% працівників від чисельності штату. Натомість повну імунізацію хочуть провести до 20 грудня.

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