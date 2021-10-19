Росія ввела в окупованому Криму обов'язкову вакцинацію від COVID-19
Джерело:24 канал
Окупаційна влада Криму ввела обов'язкову вакцинацію для представників низки професій. Зокрема, мовиться про освітян та медиків.
Інформація про таке рішення окупантів з'явилась у відповідній "постанові". Так званий "виконувач обов'язки головного санітарного лікаря по Криму" Дмитро Крутіков зазначив, що рішення ухвалили у зв'язку зі стрімким зростанням випадків коронавірусу на півострові.
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Професії, які потрапили під обов'язкову вакцинацію
У список тих, щодо кого запровадили обов'язкову вакцинацію, увійшли соціальні робітники й працівники сфери громадського харчування, а також:
- вчителі;
- медики;
- продавці.
Водночас окупаційна влада запровадила необхідність щеплення проти коронавірусу для працівників готелів, громадського транспорту, поштових відділень, а також:
- салонів краси;
- фітнес-центрів;
- сфери ЖКГ та енергетики;
- культурних і виставкових заходів (театрів та кінотеатрів зокрема).
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Під обов'язкову вакцинацію потрапили й "державні та муніципальні службовці", працівники органів так званої "влади". У "постанові" окупантів мовиться, що до 15 листопада необхідно щепити 80% працівників від чисельності штату. Натомість повну імунізацію хочуть провести до 20 грудня.
Ситуація з COVID-19 в Криму: останні новини
- У вересні 2021 року у Ялті зафіксували критичну ситуацію з медичними працівниками – не вистачало 50% лікарів. Ситуація була напружена й через пандемію коронавірусу.
- Окупаційна влада Криму вже вводила обов'язкову вакцинацію для працівників установ, що надають послуги з санаторно-курортного лікування та організації відпочинку й оздоровлення дітей зокрема.
- 10 жовтня в окупованому Росією Криму за добу зареєстрували понад 500 нових випадків зараження коронавірусом – це найбільша кількість від початку пандемії.