Росія вводить в Україну важче озброєння, – Столтенберг

Російські окупанти обстрілюють мирні міста та захопили ядерні об'єкти. Ворог не збирається зупинятися та готується посилювати свої атаки.

Російські окупанти попри величезні втрати солдат та бойової техніки, а також економічної ізоляції не збираються відмовлятися від своїх планів захопити Україну. Вони перейшли до обстрілів мирних міст реактивною артилерією та захоплення ядерних об'єктів – ЧАЕС та ЗАЕС.

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В Україну прямує важче озброєння

Як повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україні потрібно готуватися до ще важчої ситуації. Росія продовжить атаки по всій країні та залучатиме ще важче озброєння.

Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими, з великою кількістю смертей, великими стражданнями та великими руйнуваннями, оскільки Збройні сили Росії вводять тяжче озброєння і продовжують атакувати по всій країні,

– сказав Столтенберг.

Разом з тим НАТО відмовляється залучати свої сили та закривати небо над Україною, тому російські окупанти матимуть можливість й надалі бомбити українські міста.

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