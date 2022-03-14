Росія вже не знає, як вийти з війни

Війна вже стала позиційною і рутинною, але Росія несе катастрофічні втрати та тотальні економічні збитки. Вже тепер можна говорити про те, що російська економіка буде відкинута на 30 років назад через путінську криваву авантюру.

Хто має клепку в голові, той втікає із Росії, цієї чорної проклятої діри

Чим довше Росія застрягає в цій війні, тим більш руйнівні наслідки чекають на Росію. Так, страждають наші люди та українська земля. Але Україна рятує світ та закладає фундамент нового світового порядку. Через Україну зміниться світ та впадуть диктатури в Росії та Білорусі, а можливо, навіть і в Китаї, от побачите. Нас чекає економічне диво, відновлення економіки та перетворення України на регіонального лідера та центра демократії на Пострадянському просторі.

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Росія хоче вийти з війни, але не знає як це зробити

Я бачу, що Кремль потроху розуміє масштаб тотальної катастрофи. Путін хоче переговорів, але разом з тим, він хоче "зберегти обличчя" і продати провальну війну як перемогу для своїх рабів. Як обгрунтувати колосальні економічні та людські втрати?

Я ще до війни писав про больовий поріг для Росії в 30 тисяч трупів. Ми вже перейшли цей поріг, вбитих, поранених та полонених російських фашистів вже понад 50 тисяч. І ворог вже дригнув.

Росія вербує найманців по всьому світі, і перекидає сюди морську піхоту Тихоокеанського флоту! Все іде по плану, кажуть в Кремлі? Ну-ну. Похороночки ідуть Росією, і все це супроводжується брехнею, ростом цін та бідністю.

Воєнний план Путіна

Схоже за все, Путін концентрує удар на Маріуполь та Харків, і Південь. А навколо Києва йде відволікання уваги. Я думаю, що Росія хоче захопити щось символічне, і вийти на переговори. Але цей план не прийме українська влада. Наша армія буде бити фашиста і вимотувати його по максимуму. Щоб вони самі втікали, кидали зброю та техніку. Ми вже почали партизанську війну. А виграти війну у 40 мільйонів людей, які тебе прокляли і ненавидять – це не реально. І коли ще весь світ підтримує Україну.

Світ вводить нові і нові санкції

Повірте, ці санкції продумані, вони працюють і реально руйнують російську економіку. Але питання в тому, що для економічного руйнування Росії треба час. Поки що буде дефолт, далі інфляція та зубожіння. Повірте, московські фашисти люблять жити і рахують свою копійочку. А коли стане жити погано, пелена з очей фашистів в Росії спаде.

Ми виграємо цю війну самостійно, без будь-якої допомоги

Ворогу нас не зламати, і не перемогти. Прийде час, і всі колаборанти, зрадники та московські гниди здохнуть, і будуть відповідати за свою агресію проти мирної України.

Треба молитися за всіх, особливо за Маріуполь, його захисників та цивільних людей. І демонструвати солідарність нації, підтримувати президента України та уряд, вірити в свою армію, дипломатів та тих, хто працює на невидимих фронтах. Емоції проходять, і наступає холодний розрахунок та прагматизм стосовно того, як ми будемо далі будувати свою країну.

Ми виграємо, бо ми сильніші!