Росія готова до нового масованого удару, – Зеленський звернувся до українців з проханням

Росія готується до нового масованого удару. Володимир Зеленський виступив із застереженням.

Президент закликав громадян особливо уважно ставитися до повітряних тривог сьогодні вночі і найближчими днями.

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Що відомо про загрозу масованого обстрілу України?

Росіяни підготувалися до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе,

– звернувся глава держави до українців.

Нагадаємо, що напередодні монітори попереджали, що ворог готується масовано атакувати Україну до кінця поточного тижня.

Попередньо, для удару окупанти планують залучити:

одразу 7, вже споряджених бортів Ту-95МС;

4 Ту-22м3, які проходять спорядження на аеродромі "Енгельс";

3 Ту-160;

ракети "Циркон" з Криму та Курська;

балістичні ракети "Іскандер-М";

велику кількість "Шахедів".

Зауважимо, що у Кремлі публічно заявили, що планують зробити масовані обстріли України регулярними. В Інституті вивчення війни вважають, що для виправдання повітряного терору росіяни використають українські атаки дронів по Москві.

До слова, Володимир Зеленський теж звертав увагу на те, що російський диктатор посилюватиме масовані удари по Україні. Це президент пов'язав із тим, що "Путін слабшає і політично, і на полі бою, і фізично".

Нагадаємо, що у коментарі 24 Каналу командир 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко наголосив, що намагання Росії подати свої масовані удари по Україні як "відповідь" – це маніпуляція. За його словами, Росія й так постійно атакувала Україну ракетами та дронами, навіть коли Україна не могла завдавати ударів у глиб її території.

Сьогодні наші удари по російській інфраструктурі не провокують нову ескалацію, а навпаки – зменшують можливості агресора вести війну. Вони б'ють по нафтобазах, логістиці та виробництву зброї, через що ворог має менше ресурсів для атак.