росія вже призначає "очільника" Харківщини: хто стане новим гауляйтером

На тимчасово окупованих територіях Харківщини з'явиться новий так званий "голова". Загарбниками керуватиме нинішній мер Краснодара.

Про це розповів російський пропагандист владімір соловйов. Також інформацію про нового гауляйтера журналістам підтвердили 2 анонімні джерела.

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На Харківщині буде новий окупаційний "голова"

соловйов розповів, що новим так званим "головою" окупаційного уряду на Харківщині стане мер Краснодара – 44-річний андрєй алєксєєнко.

"Головою" Ради міністрів Адміністрації Харківської області стане андрєй алєксєєнко. Нинішній мер Краснодара. Відома на Кубані фігура,

– написав пропагандист.

Цю інформацію на умовах анонімності підтвердили у мерії Краснодара. Загалом алєксєєнка розглядали як кандидата на кілька посад, проте зрештою його попередньо погодили на посаду "голови Ради міністрів".

"За адміністративною структурою прем'єр-міністром могла стати людина рівня віцегубернатора, а алєксєєнко зараз мер. Але врахували його попередній досвід першим віцегубернатором Краснодарського краю, тому призначення узгодили", – пояснило одне з джерел.

Водночас в адміністрації Краснодара та Краснодарського краю офіційно перехід алєксєєнка наразі не коментують. Прикметно, що ще в травні прокурор Краснодарського краю сєргєй табєльскій повідомив, що правоохоронці проводять розслідування кримінальної справи щодо мера за звинуваченням в отриманні хабаря. Її порушили ще в грудні 2021 року.

Раніше алєксєєнко приїжджав на тимчасово окуповані території Харківської області. Після цього він повідомив, що Краснодарський край узяв кураторство над регіоном. Окрім цього, в травні мер підписав документ про підтримку військкоматів у наборі "добровольців" на війну проти України.

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