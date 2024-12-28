Точку неповернення пройшли: військовий сказав, коли Росія може піти на поступки

Росія через активні бойові дії на території України втрачає значну кількість людського ресурсу. Це також впливає на економічне та соціальне становище країни-агресорки, що з часом може призвести до поступок у перемовинах.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що точку неповернення окупанти пройшли ще 24 лютого 2022 року, коли розпочали повномасштабне вторгнення на території нашої держави. Він підкреслив, що у той період українські військові не мали достатньо військової допомоги, проте вистояли й тримають оборону досі.

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Криза у Росії

Кирило Сазонов підкреслив, що на Росію очікує криза, адже економіка країни-агресорки поступово втрачає свою потужність.

Важливо! Політолог Олег Саакян вважає, що Росія, відмовляючись від мирного плану Дональда Трампа, намагається підняти ставки у переговорах. Кремль очікує "жирних пряників", таких як зняття санкцій, аби отримати доступ до активів і технологій для продовження війни. Водночас США розуміють загрози таких переговорів і не хочуть повторювати помилок, які можуть лише загострити конфлікт.

За даними експертів та української розвідки серйозні фінансові труднощі в окупантів розпочнуться у кінці 2025 або на початку 2026 року.

Ознаки цього будуть дуже помітні вже влітку 2025, тому саме тоді Росія може піти на активні перемовини з поступками,

– припустив військовослужбовець ЗСУ.

Він вважає, що це буде зумовлено тим, що росіяни усвідомлюватимуть, що попереду на них чекає велика криза. Нашій же державі, завдяки військовій допомозі партнерів, у наступному році має вистачити всього для продовження бойових дій.

Головне завдання – не втрачати бойових і дух та віру в перемогу. Треба вистояти. Мені здається, що 2025 рік стане роком нашої перемоги,

– висловився Кирило Сазонов.