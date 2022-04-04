Росія вже втратила стільки військових, скільки служить в арміях невеликих країн: інфографіка
Джерело:UA War Infographics
Деякі країни мають менш численну армію, ніж сягнули втрати Росії за 40 днів війни проти України. Втрати техніки ще масштабніші.
Російська армія втратила більше танків, ніж мають у своєму розпорядженні Італія та Іспанія разом.
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Колосальні втрати Росії
Станом на 4 квітня ЗСУ ліквідували приблизно 18 300 ворогів. Для порівняння уся армія Кіпру налічує 16 тисяч осіб, а Словенії – всього 14 тисяч.
Росія втратила вже 647 танків. Це майже все, що має у себе Польща (880 танків) та більше, ніж володіє Франція (406 танків), Іспанія (327 танків) чи Велика Британія (227 танків). Крім того, ЗСУ вдалося знищити 1 844 бойових броньованих машин.
Україна успішно й сама закриває небо, збивши вже 147 літаків. За масштабами – це як ліквідувати всі бойові літаки Іспанії (150 бойових літаків). Ще меншу кількість бойових літаків мають Велика Британія (142 літаки) та Польща (112 літаків). До того ж українці захисники збили ще 134 гелікоптерів.
Втрати російських окупантів порівняно з величиною армій інших країн / Інфографіка UA War Infographics
Інші втрати ворога:
- артилерійські системи – 330 одиниць;
- РСЗВ – 107 одиниць;
- засоби ППО – 54 одиниці;
- автомобільна техніка – 1 273 одиниць;
- кораблі /катери – 7 одиниць;
- цистерни з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 одиниці;
- спеціальна техніка – 25 одиниць.
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