Росія вже втратила стільки військових, скільки служить в арміях невеликих країн: інфографіка

Деякі країни мають менш численну армію, ніж сягнули втрати Росії за 40 днів війни проти України. Втрати техніки ще масштабніші.

Російська армія втратила більше танків, ніж мають у своєму розпорядженні Італія та Іспанія разом.

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Колосальні втрати Росії

Станом на 4 квітня ЗСУ ліквідували приблизно 18 300 ворогів. Для порівняння уся армія Кіпру налічує 16 тисяч осіб, а Словенії – всього 14 тисяч.

Росія втратила вже 647 танків. Це майже все, що має у себе Польща (880 танків) та більше, ніж володіє Франція (406 танків), Іспанія (327 танків) чи Велика Британія (227 танків). Крім того, ЗСУ вдалося знищити 1 844 бойових броньованих машин.

Україна успішно й сама закриває небо, збивши вже 147 літаків. За масштабами – це як ліквідувати всі бойові літаки Іспанії (150 бойових літаків). Ще меншу кількість бойових літаків мають Велика Британія (142 літаки) та Польща (112 літаків). До того ж українці захисники збили ще 134 гелікоптерів.



Втрати російських окупантів порівняно з величиною армій інших країн / Інфографіка UA War Infographics

артилерійські системи – 330 одиниць;

РСЗВ – 107 одиниць;

засоби ППО – 54 одиниці;

автомобільна техніка – 1 273 одиниць;

кораблі /катери – 7 одиниць;

цистерни з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 одиниці;

спеціальна техніка – 25 одиниць.

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