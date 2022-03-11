Росія йде на переговори для тактичної вигоди – Путін не має мети війни, – розвідка США

Вільям Бьорнс – керівник розвідки США – заявив, що Росія погоджується на якісь переговори заради тактичної вигоди. У Володимира Путіна, ймовірно, немає стійкої незмінної мети війни.

Відповідну заяву Бьорнс зробив під час виступу у комітеті Сенату з розвідки. Захід відбувся 10 березня.

Зауважте Брехня, насилля та параноя: The Economist присвятив обкладинку "Сталінізації Росії"

З огляду на те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може виглядати як слабкість, що треба поступитися чи визнати помилки – це, мабуть, непевна авантюра,

– наголосив Бьорнс.

Він заявив, що Путін створює у своїй Росію "пропагандистську бульбашку". Водночас навряд чи йому вдасться ізолювати росіян на 100% від новин про реальний стан справ з війною та економікою.

За словами Бьорнса, Заходу вдалося правильно підготуватися до інформаційних стратегій Росії. Пропагандистські розрахунки Кремля – підірвані, а світ бачить, хто насправді є агресором.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Путін оскаженів, коли дізнався, наскільки дорогими ракетами обстріляли Вінницю