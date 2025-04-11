Дефіцит ППО – це втрата життів, – Зеленський звернувся до учасників засідання "Рамштайну"

Володимир Зеленський 11 квітня звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої також як "Рамштайн". Президент наголосив, що Росія є єдиною причиною війни, яка триває у нашій державі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

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Що сказав президент учасникам засідання "Рамштайн"

Президент України подякував усім країнам, які продовжують підтримувати Україну, нашу оборону, наших солдатів, нашу стійкість. За словами Зеленського, стабільна, передбачувана та достатня оборонна підтримка разом зі спільним тиском на Росію та виробництвом зброї в нашій державі, є абсолютно необхідним для того, щоб ця війна нарешті закінчилася.

Війна має закінчитися за столом переговорів. Тільки найскладніші умови для Росії на полі бою та в міжнародних відносинах можуть змусити її зробити те, що потрібно для справжнього миру. І сьогодні минає рівно місяць, як Росія відхилила пропозицію США щодо повного та безумовного припинення вогню. За один місяць стало ясно, що Росія є єдиною причиною цієї війни,

– сказав український лідер.

Він підкреслив, що без сили проти Росії у Кремля не буде волі прийняти та реалізувати будь-які реалістичні та ефективні пропозиції миру.

Які заяви зробив президент щодо ППО

Український лідер наголосив, що говорить з учасниками зустрічі "Рамштайн" із Кривого Рогу. Зеленський наголосив, що це місто живе майже весь час у повітряних тривогах через безпілотники чи російські ракети.

Найбільш небезпечною загрозою є балістичні ракети. Коли є балістична загроза, люди мають лише кілька хвилин, щоб дістатися до укриття. Тільки уявіть, що це таке, відправити дитину на вулицю. Або просто гуляти містом, знаючи, що ракета може влучити протягом 5 хвилин після запуску. Це постійна небезпека,

– сказав глава держави.

Він нагадав, що рівно тиждень тому у Кривому Розі від російської балістичної ракети загинуло 19 людей, у тому числі 9 дітей.

Президент зауважив, що наші люди зазнають атак у багатьох-багатьох містах і селах. Серед них: Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Полтава, Миколаїв, Запоріжжя, Суми, Харків, Одеса, Чернігів та інші. Багато, багато інших. Всі ці міста потребують захисту від російських ракет.

"Ви знаєте, що Україні не вистачає систем ППО. Ви знаєте, що системи Patriot можуть ефективно захищати від балістичних загроз. Ви також знаєте, що ми змушені переміщати свої системи по всій країні, щоб забезпечити хоча б тимчасовий захист у різних містах. І ви знаєте, що відбувається, коли навіть одна система виходить з ладу. Це означає втрачені життя", – пояснив глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що у Росії вбачають у цьому свою перевагу, свою здатність бути терористичною державою. Тому Україна разом із союзниками повинна забрати цю здатність, віру окупантів в те, що до вбивства можна ставитися легковажно.

Прошу звернути увагу насамперед на протиповітряну оборону України. Нам це справді потрібно. Десять систем Patriot – у вільного світу вони є.Зараз потрібні політичні рішення, щоб ці системи працювали заради миру,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент також попросив партнерів не зосереджуватися лише на поточних чи короткострокових потребах. Нашій державі потрібна чітка довгострокова стратегія безпеки.

Що розповів Зеленський про китайських військових

Володимир Зеленський зазначив, що минулого тижня наші військові взяли в полон перших громадян Китаю, які воюють на фронті за Росію.

"Наразі ми маємо інформацію, що в складі російських окупаційних військ воюють щонайменше кілька сотень громадян Китаю. Це означає, що Росія явно намагається продовжити війну, навіть використовуючи життя китайців. Путіна не влаштували солдати з Північної Кореї. Тепер він намагається покрити свій дефіцит залученням ще однієї нації – китайців", – наголосив президент.

Глава держави зауважив, що Україна разом зі світом повинна працювати разом, щоб тиснути на Москву та не давати їй жодного вибору. Водночас, за словами президента, поряд з підтримкою українських сил і збереженням санкцій проти Росії зараз треба думати й про майбутнє.

Що змусить Росію завтра обрати дипломатію та мир? Це наша спільна доля. Європа, США, НАТО. Я дякую кожному лідеру, кожній країні, усім присутнім тут, хто працює з нами над новим форматом. Формат гарантійної сили – "Коаліції охочих", об'єднаної сили, яка може бути частиною майбутніх гарантій безпеки України після цієї війни,

– сказав Зеленський.

Він наголосив на потребі визначити чіткі деталі щодо розміру, структури, розгортання, матеріально-технічного забезпечення, обладнання та озброєння цих контингентів безпеки в Україні, а також довгострокової підтримки сильної української армії.

"Дякую всім, хто розуміє, наскільки важливо збільшити витрати на оборону в Європі та зміцнити співпрацю між нашими оборонними галузями. Тиск на Росію має зростати щодня, доки не зникне загроза російських атак", – резюмував президент України.