Росія, ймовірно, запустила "Калібри" з Чорного моря: існує загроза ракетного удару

Росія могла здійснити пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Якщо інформація підтвердиться, про це попередять Повітряні сили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Крім того, ворог атакує "Шахедами", тому закликаємо українців не нехтувати власною безпекою і бути в безпечних місцях.

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Росія могла запустити ракети