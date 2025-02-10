10 лютого, 23:38
Росія, ймовірно, запустила "Калібри" з Чорного моря: існує загроза ракетного удару
Росія могла здійснити пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Якщо інформація підтвердиться, про це попередять Повітряні сили.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Крім того, ворог атакує "Шахедами", тому закликаємо українців не нехтувати власною безпекою і бути в безпечних місцях.
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