Росія, ймовірно, зазнала у війні нищівних втрат серед офіцерського складу, – розвідка Британії

Росія продовжує зазнавати чималих втрат на війні з Україною. Зокрема й серед офіцерського складу. Про це свідчать дані розвідки.

Як зазначають у розвідці Великої Британії, кадрова ситуація в армії Росії продовжує погіршуватися. Не виключають, що упродовж останніх трьох місяців офіцерів у війську країни-агресорки стало значно менше.

Читайте також Знищений командний пункт росіян і готовність Польщі бути гарантом: основне за 96 день війни

Командири бригад і батальйонів змушені ще більше ризикувати

Оскільки особовий склад російської армії стрімко втрачає офіцерів середнього та молодшого рангу, то доводиться йди на додаткові жертви.

Так, зазначають у розвідці, вперед усе частіше висуваються командири бригад і батальйонів. Це змушує їх наражатися на небезпеку. Але й вибору суттєвого у них немає. Їм зараз необхідно відповідати за дотримання виконання наказів своїми ж підрозділами.

Молодші офіцери теж змушені перепрофільовуватися через дефіцит кадрів. Вони беруться за керування тактичними діями на найнижчому рівні. А все тому, що російська армія гостро потребує сержантів.



Актуальна карта бойових дій станом на 30 травня / Скриншот liveuamap

І ці дані збігаються зі щоденними зведеннями Генштабу. В актуальному повідомили, що лави "двохсотих" упродовж минулої доби поповнили ще 200 окупантів.

Російські військові продовжують перетворюватися на перегній

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилася на 30 350 бійців. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже наразі ведуться активні бойові дії. Лише після завершення війни можна буде назвати дані, максимально близькі до істини.

Менше на балансі російської армії техніки. Упродовж трьох місяців українці перетворили на брухт тисячі ворожих машин. Мовиться як про танки, так і про літаки, РСЗВ та інше.

Якщо ж конкретніше, то в країни-агресорки стало на 1 349 танків, 3 282 бойові броньовані машини, 643 артилерійські системи, 205 реактивних систем залпового вогню, 93 одиниці засобів протиповітряної оборони 2 258 автомобілів і автоцистерн та 48 одиниць спеціальної техніки менше.

Крім того, ворог не дорахується 207 літаків, 174 гелікоптерів, 507 БпЛА, а також 13 суден.

Що ж стосується ситуації на фронті, то найскладніша вона саме на Донбасі. У Генштабі наголосили, що російські війська активно наступають у Східній операційній зоні. Зокрема вони намагаються взяти в кільце ЗСУ біля Лисичанська та Сєвєродонецька.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 30 травня: дивіться відео