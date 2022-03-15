Росія за 19 днів втратила більше людей, аніж за 2 криваві війни в Чечні, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 15 лютого вкотре звернувся до Росіян. Він нагадав, що Росія втратила в Україні вже більше людей, ніж у 2 Чеченських війнах.

Очільник України запитався, для чого це країні-агресору. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Також подякував деяким росіянам

У зверненні глава Держави нагадав, що наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Зокрема, кількість збитих гвинтокрилів вже наближається до сотні. А ось літаків окупантів уже збили приблизно 80.

За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні. Заради чого?

– запитав Зеленський.

Щодо жителів країни-агресора, то президент подякував тим, хто не боїться казати правду. Також окремо виділив редакторку пропагандистського каналу, яка зірвала ефір із плакатом "Ні війні".

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