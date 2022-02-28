Росія за час вторгнення випустила по містах України 113 ракет "Калібр" та "Іскандер"

Російські окупанти продовжують обстрілювати міста в Україні, зокрема її столицю. За час вторгнення вони випустили 113 ракет "Калібр" та "Іскандер".

Українські захисники мужньо та самовіддано борються з ворогами. Героїзмом нашого народу захоплюється увесь світ.

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Окупанти запускають ракети в Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр". Вони влучали у мирні українські міста та села.

Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу,

– додав Залужний.

Зауважте, російські загарбники 28 лютого накрили Харків "Градами". Вороги обстрілювали лише житлові райони міста. Наразі невідомо, скільки саме людей загинуло. Кількість поранених вимірюють десятками.



Окупанти бомбардують українські міста / Фото Головнокомандувача ЗСУ



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