Немає чого шастати, – Братчук про збиті російські літаки

Росія протягом кількох днів втратила 5 своїх винищувачів, деякі з яких – разом із пілотами. Це сталося внаслідок того, що агресор діяв безрозсудно й не відреагував на "попередження" Сил оборони.

Про це 24 Каналу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він переконаний, що втрата Росією 5 літаків обов'язково позначиться на активності її авіації в найближчому майбутньому.

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Росія втрачає винищувачі

Ще в перші місяці повномасштабного вторгнення Росія втратила в районі Одеси 7 бортів, які поводились дуже нахабно. Після цього ситуація заспокоїлась, але останнім часом російська авіація знову почала демонструвати силу, підлітаючи якомога ближче до Одеської області.

"Росіяни вирішили, що так буде завжди. Але (5 грудня біля острова Зміїний – 24 Канал) було знищено бомбардувальник Су-24, Втім, росіяни не почули й не зрозуміли (цього попередження – 24 Канал)", – розповів Братчук.

Тому цього ж місяця авіація Росії зазнала нових втрат, зокрема – у Чорному морі, над яким 24 грудня було збито Су-30, що перед тим запускав ракети по об'єктах Одещини. Тому можна сподіватися, що на певний час після цих випадків тактика ворога зміниться.

Саме це відбулося на лівобережжі Херсонщини, коли там 22 грудня було знищено три Су-34. КАБів не стало, тому що для їх використання треба підлітати дуже близько, а через це можна й не повернутися на землю.

"Ці втрати (в авіації – 24 Канал) є для росіян дуже серйозними. Поки що вони затихли, але якщо вже Сили оборони мають такі засоби ураження, то (окупанти – 24 Канал) мусять розуміти, що їм нема чого шастати", – висловився речник добровольчої армії.

Що відомо про втрати російської авіації