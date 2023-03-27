Росія регулярно отримує партії "Шахідів": у WSJ розповіли, що Ірану дають натомість

Росія отримує від Ірану партії дронів-камікадзе, якими обстрілює Україну. Кремлю доводиться розплачуватись за техніку.

Росія передає Ірану кіберзброю, зокрема – засоби для цифрового спостереження. Також Тегеран прагне отримати й іншу техніку та послуги від Кремля.

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Що отримує Іран від Росії за дрони

Співрозмовники видання серед посадовців США й Ірану вважають, що співробітництво між Москвою й Тегераном активізувалась після того, як Іран погодився передати російському диктатору ракети малої дальності й танкові та артилерійські снаряди.

Тегеран прагне кібердопомоги, а також, за словами посадовців США й Ірану, десятків елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів та допомоги в реалізації своєї ракетної програми дальньої дії,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, видання зазначає, що ключовим постачальником кіберпослуг Ірану є російська компанія "Протей", яка має контракти з міністерством оборони Росії.

Ба більше, з початку повномасштабної війни в Україні Росія надала Ірану:

засоби стеження за зв'язком;

пристрої для підслуховування;

сучасні фотоапарати;

детектори брехні.

Мовиться про техніку, яка дозволить іранській владі зламувати телефони дисидентів та політичних противників.

Російська влада вирішила, що вигоди від поглиблення військових відносин з Іраном переважають будь-які недоліки,

– зазначило видання.

Окрім того, Іран тривалий час працював над розвитком своєї кіберзброї, а іранські урядові хакери:

здійснюють кампанії з дезінформації;

завдають ударів по інфраструктурі в країнах-суперниках, зокрема – США і Саудівській Аравії.

Іран постачає Росії дрони

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія, найімовірніше, почала регулярно отримувати невелику кількість дронів-камікадзе типу "Шахід" від Ірану. За даними розвідки, від початку березня 2023 року армія Росії запустила щонайменше 71 "Шахід" іранської розробки по цілях в Україні.

Ці атаки відбулися після двотижневої паузи в атаках наприкінці лютого 2023 року. Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість "Шахідів",

– заявили британські розвідники.

Вони додали, що Росія запускає "Шахіди" з двох напрямків: з Краснодарського краю на Сході та з Брянської області на Північному сході. За даними британської розвідки, це дозволяє Кремлю: