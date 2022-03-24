Росія за місяць випустила по Україні 1200 ракет: у ціль влучили 39%

Україна вже місяць протистоїть російським окупантам. Ворог гатив по наших домівках важкою артилерією, але на щастя, росіяни мають проблеми із влучністю.

Російські окупанти вирішили воювати проти мирного населення та гатити ракетами по цивільних об'єктах. Ворог нищить деякі українські міста, але результат далекий від його очікувань.

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Ракетні обстріли

За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни російські окупанти випустили по Україні приблизно 1200 ракет, у ціль влучило 39% від цієї кількості. Усі інші – збиті ППО, або летіли в ліси та річки.

Чому так? 1) У нас добра ППО. 2) У них неточні ракети і криві руки,

– з гумором прокоментували показники ворога у Генштабі.

Ракетні обстріли України окупантами / Інфографіка UA War Infographics

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