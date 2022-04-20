Росія за останній тиждень перекинула в Україну ще 17 БТГр, – США

Росія протягом минулого тижня перекинула в Україну 17 батальйонно-тактичних груп. Ще чотири – лише за останню добу, із них три – на Донбас.

Про це 20 квітня у коментарі журналістці Еллі Кауфман повідомив високопоставлений представник оборони США. Загалом на території нашої держави наразі перебуває 82 російські БТГр.

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Важливо пам'ятати, що не всі ці батальйонні тактичні групи є просто солдатами піхоти. Вони функціонально різні,

– сказав посадовець.

З його слів, ці БТГр – піхотні, артилерійські, бронетанкові та механізовані – не зрозуміло, яка суміш.

Нагадаємо, Олексій Арестович неодноразово порівнював російських окупантів, які перебувають на Сході, зі збірною солянкою. Він також зазначав, що керувати такою армією дуже складно.

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