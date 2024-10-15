Ніби казна не пуста: тижневий бюджет Кремля на війну більший за річний бюджет 80% регіонів Росії

Ворог не рахує гроші на війну. Стали відомі цифри, які вражають: Путін ладен викинути фантастичні суми на "знищення баз НАТО" замість того, щоб нагодувати власних людей у регіонах.

Російське видання The Moscow Times оприлюднило дані щодо проєкту бюджету на 2025 рік. Вони шокують, хоча раніше й мовилося про те, що наступного року диктатор хоче витратити значно більше коштів на війну. А проте Путін не думає, де ж узяти гроші на такі шалені вливання.

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Скільки Росія збирається витратити на війну в 2025 році

Наприкінці вересня уряд опублікував проєкт бюджету на 2025 рік з рекордними військовими видатками у розмірі 13,2 трильйона рублів, або 38 мільярдів рублів на день. При цьому чиновники планують знизити витрати на соціальну політику та освіту. Цього року витрати бюджету на армію та силовиків становлять 11,1 трильйона рублів, або близько 210 мільярдів рублів на тиждень, що перевищує річні бюджети 80% російських регіонів,

– наводять дані журналісти.

У Російській Федерації 83 суб'єкти. І лише 18 із них мають бюджети, що перевищують тижневі витрати на війну в Україні. Це Москва (4,7 трильйона рублів), Санкт-Петербург (1,2 трильйона рублів), Московська та Ленінградська області, і регіони, де розвинена добувна та переробна промисловість – Ханти-Мансійський автономний округ (380,6 мільярда рублів), Ямало-Ненецький автономний округ (389,6 мільярда рублів), Кемеровська область (280,1 мільярда рублів), Челябінська область (331,3 мільярда рублів) тощо.

Інші 64 регіони мають річні бюджети, нижчі за витрати Росії на війну за 7 днів.

У червоних регіонах проблеми з фінансуванням / Інфографіка The Moscow Times

"А у майже чверті регіонів бюджети менші за третину тижневих військових витрат, серед них національні республіки – Кабардино-Балкарія, Тива, Марій Ел, Північна Осетія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Мордовія, Хакасія, Алтай та депресивні області – Тамбовська, Костромська, Орловська, Новгородська, Тамбовська, Псковська", – вказують медійники.

Єврейська автономна область, Інгушетія, Калмикія та Ненецький автономний округ за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну в Україні за один день (30 мільярдів рублів).

Детальні розрахунки по кожному регіону можна подивитися на інтерактивній карті.

Важливо! Кирило Буданов вважає, що економічні проблеми для росіян почнуться в середині 2025 року. Кремль зміг перевести економіку на воєнні рейки, але це не минеться без сліду.