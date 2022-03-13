Росія заблокувала майже 100 іноземних суден в українських портах

З моменту повномасштабного наступу Росії на Україну в наших портах залишились заблокованими 94 іноземні судна.

Вони не можуть вийти через обстріли агресора. Про це повідомили у Державній службі морського та річкового транспорту.

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Голова Морадміністрації Віталій Кіндратів розповів, що в портах заблоковані 94 судна з іноземними екіпажами та сотнями моряків.

Окрім цього, російські загарбники вже завдали низку ракетних ударів по торгових суднах. Внаслідок одного з таких обстрілів загинув один моряк. Ще одне судно затонуло.

Віталій Кіндратів засудив зневагу Росії до міжнародного права і заявив, що протиправні дії окупанта становлять суттєву загрозу не лише українському судноплавству, а й підривають глобальні торгові маршрути.