Росія не пускає іноземні судна через Керченську протоку, – ЗМІ

Росія 12 листопада начебто заборонила рух іноземних суден через Керченську протоку в Азовському морі. Перед тим країна-агресорка блокувала зерновий коридор.

Російські ЗМІ розганяють таку інформацію, посилаючись на управління з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини, передає 24 канал.

Важливо Росія блокує перевезення зерна з України: у черзі сотні кораблів

У турецькому відомстві стверджують, що отримали від морської адміністрації Росії офіційне повідомлення. Причин такого рішення Росія, звісно ж, не пояснює.

Росія блокувала зерновий коридор

Російська сторона після вибухів у Севастополі заявили про призупинення зернової угоди. Однак після того, як з Кремлем поговорив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передумала. Вже 2 листопада Москва вирішила повернутися до участі у зерновій угоді. Однак і після цього продовжила пхати палиці в колеса – заблокувала прохід кораблів з зерном.

Країна-агресорка пропускала не більше 8 – 9 суден у день, хоча необхідно було 25 – 30. Так, 7 листопада у черзі були 210 кораблів:

88 суден стояли у черзі на вихід з українських портів,

18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.

Дивіться більше – Росія повертається до зернової угоди: відео