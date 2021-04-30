Росія заборонила в'їзд голові Європарламенту та ще низці посадовців ЄС

Росія заборонила в'їзд голові Європарламенту Давиду Сассолі та 7 іншим посадовцям Євросоюзу. Це зробили у відповідь на антиросійські санкції.
Джерело:МЗС Росії
У міністерстві закордонних справ Росії наголосили, що залишають за собою право й надалі реагувати на будь-які "недружні дії ЄС". Так там назвали односторонні санкції.
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Російське МЗС назвало посадовців, проти яких введені обмеження. Мовляв, роблять це "з урахуванням безпрецедентного характеру ініційованих ЄС ускладнень відносин з Росією".
Хто потрапив у "чорний список":
- Давид Сассолі, голова Європарламенту;
- Іварс Абольніш, голова Національної ради Латвійської Республіки щодо електронних ЗМІ;
- Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії;
- Жак Мер, член французької делегації в ПАРЄ;
- Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна;
- Оса Скотт, глава шведської Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони;
- Ільмар Томуск, глава мовного департаменту Естонії;
- Віра Юрова, заступник голови Європейської комісії з питань цінностей та транспарентності.
Чому так бідкаються росіяни
У березні ЄС двічі застосовував обмежувальні заходи щодо росіян. Спочатку – через Олексія Навального, згодом – через порушення прав людини.
У відповідь у російському МЗС посипали звинуваченнями. Мовляв, так у Євросоюзі хочуть "за будь-яку ціну хочуть стримати розвиток їхньої країни".