Росія заборонила в'їзд голові Європарламенту та ще низці посадовців ЄС

Росія заборонила в'їзд голові Європарламенту Давиду Сассолі та 7 іншим посадовцям Євросоюзу. Це зробили у відповідь на антиросійські санкції.

У міністерстві закордонних справ Росії наголосили, що залишають за собою право й надалі реагувати на будь-які "недружні дії ЄС". Так там назвали односторонні санкції.

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Російське МЗС назвало посадовців, проти яких введені обмеження. Мовляв, роблять це "з урахуванням безпрецедентного характеру ініційованих ЄС ускладнень відносин з Росією".

Хто потрапив у "чорний список":

Давид Сассолі, голова Європарламенту;

голова Європарламенту; Іварс Абольніш, голова Національної ради Латвійської Республіки щодо електронних ЗМІ;

голова Національної ради Латвійської Республіки щодо електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії;

директор Центру державної мови Латвії; Жак Мер, член французької делегації в ПАРЄ;

член французької делегації в ПАРЄ; Йорг Раупах , керівник прокуратури Берліна;

, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, глава шведської Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони;

глава шведської Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони; Ільмар Томуск, глава мовного департаменту Естонії;

глава мовного департаменту Естонії; Віра Юрова, заступник голови Європейської комісії з питань цінностей та транспарентності.

Чому так бідкаються росіяни

У березні ЄС двічі застосовував обмежувальні заходи щодо росіян. Спочатку – через Олексія Навального, згодом – через порушення прав людини.

У відповідь у російському МЗС посипали звинуваченнями. Мовляв, так у Євросоюзі хочуть "за будь-яку ціну хочуть стримати розвиток їхньої країни".