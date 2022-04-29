Росія заборонила в'їзд майже 600 канадцям: серед них Трюдо і Фріланд

29 квітня 2022 , 00:05
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Увесь цивілізований світ підтримує боротьбу України проти російських окупантів, зокрема Канада. У відповідь на західні санкції, країна-терористка заборонила в'їзд на свою територію майже 600 канадцям.

Так Росія намагається боротися проти "русофобського курсу", який обрала Канада. Про це мовиться на офіційному сайті МЗС країни-агресорки, повідомляє 24 канал.

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Майже 600 канадцям заборонили в'їзд у Росію

На сайті російського МЗС розмістили заяву щодо канадців, яких включили до "стоп-листу". Там розповіли, що до них буцімто звертаються політики та громадські діячі з Канади та цікавляться, яких заходів вжила країна-терористка у відповідь "на введені Оттавою безпрецедентні персональні санкції" проти росіян.

На офіційному сайті МЗС Росії опубліковано поіменний перелік канадських громадян, яким закрито в'їзд до Російської Федерації на постійній основі. Наголошуємо, що з російської сторони подібні санкції вводяться вимушено і виключно в порядку реакції на ворожі дії керівництва Канади,
– зазначили в МЗС країни-агресорки.

У заяві також мовиться, що Росія закликає Канаду відмовитися від "русофобського курсу, який позбавляє країну самостійності у зовнішній політиці та не відповідає її національним інтересам".

Загалом Росія заборонила в'їзд 592 канадцям. Зокрема, відвідати територію країни-терористки не зможуть:

  • міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд;
  • командир канадської військової тренувальної місії в Україні "Юніфайєр" з січня до серпня 2016 року, бригадний генерал Тімоті Арсено;
  • голова Королівської Таємної ради та міністр з надзвичайних ситуацій Вільям Блер;
  • командувач ВМС Канади, віцеадмірал Крейг Бейнс;
  • прем'єр-міністр Джастін Трюдо;
  • віцепрем'єрка Христя Фріланд та інші.


Росія заборонила в'їзд майже 600 канадцям / Скриншот сайту МЗС Росії

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Автор: Ольга Котів