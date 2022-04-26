Росія забуде сюди дорогу, – Арестович натякнув на сильні зміни у війні

Захід фактично визначився з позицією – Україна повинна військовим шляхом виграти у Росії війну. Для цього цивілізований світ робитиме все можливе.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він звернув увагу на те, що 26 квітня на базі "Рамштайн" у Німеччині міністри 40 країн світу обговорять постачання зброї Україні.

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Ми перелатаємо все на Сході та Півдні, – Арестович

"Завдання – зробити так, щоб українська армія фізично перемогла російську на полі бою. Для цього все робитимуть, нам вистачить сил, професіоналізму, завзяття, потрібна лише зброя. І зараз, я так чую, щось у цьому напрямку почне змінюватись дуже сильно", – заявив Арестович.

Радник глави ОП зазначив, що спочатку графік допомоги був "капілярний", зараз – принциповий стрибок. У порівнянні з тим, що було на початку війни, просто "шлюзи відкрились", а це ще не проголосували закон про ленд-ліз для України.

"Коли і якщо проголосують, думаю, ми перелатаємо на Сході та Півдні все так, що вони (росіяни – 24 канал) забудуть сюди дорогу на найближчі 100 років. Зараз чітко сказано – військова поразка Росії в Україні", – зазначив Арестович.

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