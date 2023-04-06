Росія цього хоче: Данілов пояснив, що стало б для Зеленського "політичним вбивством"

Росія намагається ліквідувати політично Володимира Зеленського. Кремль дратує те, що Зеленський є лідером нації.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що росіянам не вдалося фізично ліквідувати Володимира Зеленського, тому зараз вони намагаються політично знищити главу держави.

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Данілов розповів про наміри Кремля

"Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного", – наголосив Данілов.

За словами Данілова, у Кремля них не вийшло фізичної ліквідації глави держави, тому зараз Росія намагатиметься займатися політичною ліквідацією.

"Дуже багато процесів, які відбуваються на території України, треба уважно аналізувати через цю позицію. Росія прагне політичної ліквідації нашого президента, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни. Росіян це точно не влаштовує. Володимир Зеленський демонструє незрівнянну людяність, порядність і багато інших чеснот, а президент РФ – бункерний терорист №1 у світі. Уявіть, як їх це дратує", – зауважив секретар РНБО.

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Данілов зауважив, що наприкінці лютого – на початку березня минулого року був гарячий період, коли Росія намагалася ліквідувати президента України.

Зараз ми цього не спостерігаємо, але загроза для президента існує завжди. Тому відповідні інституції все це відпрацьовують у відповідний спосіб,

– додав Данілов.

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