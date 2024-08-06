"Я договороздатний": навіщо Путін повернув своїх кілерів і шпигунів

Нещодавно відбувся найбільший обмін ув'язненими з часів Холодної війни між Росією та західними країнами. Кремль обміняв активістів на кілерів і шахраїв.

Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що Владіміру Путіну, ймовірно, було не важливо кого обмінювати – головне, щоб до Росії повернувся вбивця Вадім Красіков. Диктатор особисто зустрічав його.

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"Виконавши умови обміну, Путін хотів сказати світові: "Я договороздатний". Довести, що з ним начебто можна домовлятись", – сказала вона.

Красіков може продовжити вбивати для Росії

Ольга Курносова зазначила, що нещодавно стало відомо, що Владімір Путін особисто знайомий із Красіковим. Кремлівський диктатор, можливо, боявся, аби кілер не заговорив у в'язниці. Путін добивався саме його обміну, адже той колись міг виконувати його злочинні накази.

Диктатор, ймовірно, нагородить Красікова героєм Росії та зробить його політиком. Також йому можуть видати нові документи, зробити пластичну операцію та знищити відбитки пальців, щоб він продовжував свою діяльність у Європі,

– висловилась опозиціонерка.

Вона також додала, що Красіков не єдиний кілер, із яким знайомий Путін, адже від початку свого правління в Росії він ніколи не нехтував зв'язками зі злочинним світом.