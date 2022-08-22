росія закриває авіапростір у прикордонні з Україною аж до 29 серпня

У росії невпинно шукають можливостей здійснити якусь провокацію. Так, у країні-агресорці вирішили частково закрити повітряний простір у прикордонні з нашою державою.

Якщо раніше мовилося про часткове закриття повітряного простору з 22 по 25 серпня, то зараз цю дату дещо змістили. І тепер обмеження на польоти триватимуть ледь не до кінця серпня, передає 24 канал.

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Обмежені польоти в 11 аеропортах росії

Як повідомляють у росіавіації, з 22 серпня запроваджують режим тимчасового обмеження польотів. Він стосується 11 аеропортів у країні-агресорці. А триватиме він не з 22 по 25 серпня, а по 29 серпня 03:45 за московським часом.

Яких аеропортів це стосується

Спочатку мовилося про закриття аеропортів у трьох областях країни-агресорки. Це Воронезька, Бєлгородська, а також Липецька. Зараз же назвали конкретні аеропорти, які працюватимуть з обмеженнями. До списку увійшли:

Анапа,

Бєлгород,

Брянськ

Воронеж,

Геленджик,

Краснодар,

Курськ,

Липецьк,

Ростов-на-Дону,

Сімферополь,

Еліста.

Зауважимо, що аеропорт Сімферополя не просто так потрапив до цього списку. Причиною могла стати регулярна "бавовна", яка впродовж останніх кількох днів не покидає окупованих ворогами півострів.

Оскільки ворог ввів ці обмеження, то не слід виключати можливі загрози. Тож ні в якому разі не варто на цей період ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. На цьому наголошують також правоохоронці.

Просять українців бути відповідальнішими

З 23 по 25 серпня існує висока ймовірність масованих ракетних обстрілів. Тож мешканців України просять у ці дні бути максимально відповідальними. А це означає, що слід негайно ж вирушати до укриття тоді, коли лунають сирени. Й залишатися там доти, поки не буде сигналу про відбій.

Поліцейські також закликають наперед продумувати маршрути. Ви маєте чітко знати, що дорогою у вас буде можливість знайти сховище й оперативно перейти до нього у разі можливої загрози.

Крім того, у ці дні посилено стежитимуть за порядком в Україні правоохоронці. Вони робитимуть усе можливе, щоб гарантувати безпекові заходи.

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