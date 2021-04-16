Росія закриває акваторію Чорного моря: в ЄС пообіцяли розглянути такі провокації Кремля

Кремль самовільно оголосив про закриття частини акваторії Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн. В Євросоюзі взяли це до уваги та пообіцяли проаналізувати ситуацію.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.

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Позиція Євросоюзу

В Європейському Союзі заявили, що проаналізують ситуацію з обмеженням Росією на пів року свободи судноплавства в акваторії Чорного моря.

Ми взяли це до уваги, ми аналізуємо ситуацію. Міністри закордонних справ і верховний представник Боррель обговорять це питання у понеділок (19 квітня – 24 канал) на засіданні Ради закордонних справ. Усі аспекти цієї події будуть взяті до уваги,

– сказав Стано.

За його словами, після завершення обговорення міністрами ЄС матимемо чітку та широку позицію щодо цього питання. Стано нагадав, що ЄС є дуже чітким та твердим у своїй підтримці України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Закриття частини акваторії Чорного моря

Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

У МЗС України заявили, що такі дії Росії є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави.