Росія закриває генеральні консульства країн Балтії: як це пояснили

21 квітня до Міністерства закордонних справ Росії викликали послів Латвії, Естонії й тимчасово повіреного у справах Литви на розмову. Їм повідомили про закриття генеральних консульств країн Балтії на території Росії.

Російські дипломати обґрунтували цей крок відповіддю на аналогічне рішення країн Балтії. У МЗС додали, що дипломатів Литви, Латвії, Естонії висилають з Росії за принципом взаємності, а також з врахуванням підтримки цими країнами України.

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Росія закриває генеральні консульства країн Балтії

Відтак російське МЗС ухвалило рішення про закриття генконсульства Литви у Санкт-Петербурзі. Щодо дипломатичних установ двох інших країн, то ситуація наступна:

У Санкт-Петербурзі закрила генеральне консульство Латвії й консульство у Пскові.

Також у Санкт-Петербурзі припинить роботу генконсульство Естонії, а його канцелярію – у Пскові.

Глав та інших консульських посадових осіб естонських та латвійських консульських місій оголосили персонами нон ґрата. А консульські службовці та працівники адміністративно-технічного персоналу, які не є громадянами Росії, зазначених дипломатичних установ визнають неприйнятними.

Усі вищезгадані особи зобов'язані покинути територію Росії за аналогічний відрізок часу, який мали для від'їзду представники російських консульських місій із країн Балтії.