У Росії заявили, що закривають 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною

Російський уряд ухвалив закрити з п'ятниці, 1 серпня, 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Серед них – 13 автомобільних пунктів та 7 залізничних.

Відповідний документ підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про новий російський указ?

Уряд Росії розпорядився офіційно закрити з 1 серпня 20 пунктів пропуску, які діяли раніше за згодою з Україною від 8 лютого 1995 року.

У списку – 13 автомобільних пунктів та 7 залізничних. Зокрема, вказані прикордонні переходи з тимчасово окупованими регіонами. Ідеться про пункти з Луганською, Донецькою, Херсонською та Запорізькою областями України.



Розпорядження російського уряду / Фото росЗМІ

До слова, у березні Путін наказав українцям без "законних підстав" в Росії врегулювати свій правовий статус до 10 вересня 2025 року або покинути країну. Він стосується українців на окупованих територіях.

Це є ще одним кроком для примусової паспортизації та готує підстави для масової депортації нелояльних громадян. З 1 січня українців, які відмовилися від російського паспорта, позбавили будь-яких прав.