Російська армія розгорнула масове постачання надувних літаків, гелікоптерів і танків із Китаю для захисту власних аеродромів. Використання дешевих гумових пасток виснажує ресурси українських дронів та ускладнює розвідку.

Як повідомляє The Telegraph, за даними торгово-аналітичної платформи Import Genius, з лютого 2022 року Москва імпортувала з Китаю продукцію щонайменше на 120 мільйонів доларів. Усі партії проходили за спеціальним митним кодом, який використовують постачальники надувних конструкцій.

Які подробиці?

До цієї митної категорії формально зараховують і цивільні вироби, зокрема спортивний інвентар чи басейни.

Проте фахівці зазначають, що зафіксовані обсяги дозволяють передавати російській армії величезну кількість фальшивих цілей для розміщення на аеродромах і позиціях.

Раніше Міністерство оборони Росії замовляло подібні макети у внутрішнього виробника "Русбал". Ситуація змінилася, коли комерційні фабрики з Китаю, такі як Gauss, запропонували значно нижчі ціни та швидкі темпи виготовлення.

Науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень RUSI Роберт Толласт зазначив, що створення подібних приманок не потребує високих оборонних технологій.

Через це китайські заводи мають змогу оперативно масштабувати відвантаження муляжів на замовлення Москви.

Торгівля товарами подвійного призначення

Оформлення фальшивих цілей за подвійними митними кодами дозволяє Пекіну формально заявляти про дотримання нейтралітету та легальну торгівлю. На практиці такі поставки дають змогу забезпечувати потреби російського війська в обхід накладених санкцій.

Військовий аналітик Майкл Кофман підкреслив, що без масштабної китайської підтримки Росія не змогла б вести бойові дії понад чотири роки й самотужки впоратися з подібним навантаженням.

Тактику створення хибних мішеней використовують обидві сторони війни, зокрема українські сили виготовляють макети з фанери. Проте великі потужності фабрик КНР та мінімальна вартість надувних копій дають агресору перевагу для виснаження далекобійних ударних систем ЗСУ.

Раніше ми писали про те, що Росія, ймовірно, почала використовувати захоплені українські далекобійні безпілотники у власних цілях. Їх можуть застосовувати не лише для атак по Україні, а й для проведення операцій під чужим прапором на території європейських країн.