Війна "підсадила" Росію на залежність від китайських технологій, – Bloomberg

Після початку повномасштабного вторгнення цивілізовані країни світу наклали на Росію низку санкцій, чим перекрили доступ, зокрема, до технологій. Після цього високопосадовці Росії висловили занепокоєння щодо ризиків стати занадто залежними від китайських альтернативних постачальників.

Ба більше, деякі посадовці Росії переживають, що китайські компанії можуть почати домінувати на російському ринку. Свої переживання вони висловили у меморандумі ще влітку минулого року і їх поділяють, за даними європейських офіційних осіб, кілька людей у Генштабі Росії, а також деякі члени Ради безпеки, до якої входять міністри оборони та закордонних справ і яку очолює Путін.

Варте уваги Розворот не туди: чому Путін переорієнтувався на Азію та програв половину Росії

Загрози від "китайської голки"

Так, у цьому меморандумі чіпи, мережеві пристрої та електроніка виділяються як зони особливої ​​вразливості. Це, зокрема, становить ризик для інформаційної безпеки країни, а також для надійності мереж і обмеження можливостей для вітчизняних провайдерів.

Оскільки ринок Росії почав наповнюватися китайською продукцією, росіяни висловили занепокоєння надмірною залежністю від таких компаній, як Huawei, China Mobile Ltd. та інших. І російські побоювання щодо надмірної залежності від китайських компаній небезпідставні. Вони перегукуються з побоюваннями, висловленими у США та деяких країнах Європи, щодо ризику безпеки, пов'язаного з використанням китайських технологій у конфіденційних частинах їхніх інформаційних мереж.

На такі російські заяви відреагували й європейські чиновники. Вони заявили, що таке стурбування росіян свідчить про те, що сама Росія загнала себе в кут. Країна-агресорка намагається виробляти свої технології, зокрема, для ведення війни, однак їй потрібні деталі, з чим після численних санкцій у неї важко.

Так, Росія намагається імпортувати деякі підсанкційні американські та європейські компоненти через треті країни, однак США та ЄС посилюють торговельні обмеження. Зокрема, вони посилили увагу до обходу санкцій, особливо шляхом посилення моніторингу так званих товарів подвійного використання, які можуть служити як військовим, так і цивільним цілям. Відтак придбання передових технологій може стати ще складнішим для Росії.

Також меморандум свідчить про стурбованість росіян тим, що їхня залежність від Китаю може стримувати саму російську вітчизняну промисловість. Однак, як зазначили у Bloomberg, російські військові не один рік намагатися замінити компоненти іноземного виробництва деталями місцевого, проте ці зусилля здебільшого провалилися. Це лише зайвий раз підкреслює проблеми, з якими стикається Москва у відтворенні передових технологій.

Офіційні особи заявили також, що такий меморандум лише підтверджує нещодавні повідомлення про те, що Росія намагалася отримати з Китаю такі технології, як радіоелектроніка, маршрутизатори, базові станції, мікроелектроніка, чіпи та матеріали, що використовуються в напівпровідниках.

Аналіз також підкреслює одну з багатьох стратегічних витрат, які зазнав Кремль після того, як більшість економічних зв’язків з ЄС і США були розірвані через війну: збільшення важелів впливу на Китай,

– підкреслили у Bloomberg.



Двостороння торгівля товарами зросла майже вдвічі порівняно з допандемічним рівнем / Trade Data Monitor

Китай не планує зупинятися

Загалом, згідно з Женевським моніторингом торгових даних, загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Китаєм і Росією підскочив на 72%, тобто до 190,3 мільярда доларів у 2022 році, порівняно з рівнем до пандемії у 2019 році. Це свідчать про помітне зростання російського імпорту китайських смартфонів, автомобілів і будівельного обладнання.

Натомість Пекін збільшив закупівлі російських енергоносіїв, таких як нафта, вугілля та природний газ.

Однак, попри насичення ринку Росії китайською продукцією, торгівля з Піднебесною лише зростатиме. Так, у березні на зустрічі з Путіним президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв значно збільшити двосторонню торгівлю.

Також минулого місяця Сі зустрівся з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. На зустрічі політики зобов'язалися розширити співпрацю в торгівлі, зокрема в сфері високих технологій.

Однак не торгівлею єдиною. Росія готова зміцнювати співпрацю з Китаєм також у таких сферах, як:

інвестиції,

енергетика,

природний газ,

мирне використання ядерної енергії,

авіація та космонавтика,

науково-технічні інновації,

транскордонні перевезення та логістика,

безпека поставок і промислових ланцюгів,

продовольча безпека тощо.

Натомість російська оцінка ситуації пропонує розглянути обмеження на технології, вироблені китайськими компаніями, щоб уникнути сценарію повної залежності. Зокрема, ввести квоти на китайські товари, підштовхнути китайські фірми до перенесення виробництва у Росію тощо.

Літом 2022 року автори меморандуму не бачили катастрофічної ситуації, через яку треба було б поспішити з повномасштабними угодами з китайськими компаніями, щоб уникнути сценарію повної залежності. У Москви начебто було ще близько двох років, щоб виграти час, який був би корисний для підвищення її внутрішнього потенціалу та можливостей. Однак, як зазначили у Bloomberg, цій оцінці вже майже рік.