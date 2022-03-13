Росія планує залучити велику кількість бойовиків-найманців з Сирії та Сербії

Щоб поповнити війська збройних сил Росії, окупанти вдаватимуться до перекидання частини "миротворчого" контингенту з інших регіонів.

Йдеться зокрема про Нагірний Карабах (Азербайджан), Сирію та Сербію. Такі дані наводить Генштаб Збройних Сил України, станом на 13 березня.

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Окрім перекидання частини "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху в Україну, ворог може найняти бойовиків з інших країн.

За наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія),

– йдеться у зведенні Генштабу.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Путін може втягнути у війну проти України країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), куди входить Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизька Республіка і Таджикистан.