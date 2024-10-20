В Росії знайшла спросіб "заманювати" громадян на війну без оголошення мобілізації, – ISW

Російська влада продовжує заохочувати своїх громадян добровольно укладати контракти з Міноборони та брати участь у війні проти України. З цією метою російське оборонне відомство представило проєкт нової постанови.

Уряд Росії може збільшити витрати на оборону за підсумками року. Кошти спрямують зокрема на військові потреби, пов'язані з російським вторгненням в Україну. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як Кремль шукає добровольців для участі у війні

19 жовтня міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що російський уряд може витратити додаткові 1,5 трильйона рублів (близько 16 мільярдів доларів) у 2024 році на додаток до вже виділених з федерального бюджету коштів.

Міністр стверджував, що російському уряду потрібні додаткові кошти для субсидування банків, обслуговування держборгу та забезпечення додаткових потреб російського міноборони та правоохоронних органів через війну Росії в Україні.

За словами аналітиків ISW, міноборони Росії також продовжує пропонувати пільги, що стимулюють добровільну участь у війні Росії проти України.

18 жовтня міноборони подало проєкт постанови, яким пропонується надати статус ветерана бойових дій добровольцям, які беруть участь у війні в Україні, з початку їхньої участі. Проєкт постанови не вимагатиме від росіян подавати заяву до військового управління для отримання відповідного статусу.

Ймовірно, це частина поточних зусиль російської влади щодо стимулювання добровільного призову та мінімізації необхідності проведення непопулярної хвилі примусової мобілізації,

– підсумували в Інституті вивчення війни.

До слова, раніше з'явилася інформація, що Росія планує набрати в армію на контракт щонайменше 225 тисяч осіб. Таку кількість росіян називають у планах Кремля на найближчі три роки – з 2025 по 2027.