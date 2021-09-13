Росія заманює жителів окупованого Донбасу: у Кремлі готують програму переселення

13 вересня 2021 , 19:19
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Джерело:

"РИА Новости"

Російське міністерство внутрішніх справ пропонує включити жителів окупованого Донбасу до державної програми переселення співвітчизників. Це дасть їм право переселитися в певні регіони.

Що задумали у Кремлі

Міністерство вже готує відповідний указ. Згодом його може схвалити президент країни-агресорки Володимир Путін.

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Проєкт указу пропонує внести зміни для:

  • надання жителям окупованого Донбасу права подачі заяв про участь у державній програмі,
  • отримання свідоцтва учасника програми на території Росії.

Зауважимо, програма пропонує охочим:

  • переселитися в пріоритетні для російського уряду регіони,
  • пільги,
  • грошову допомогу,
  • роботу,
  • в деяких випадках житло.

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Автор: Софія Мінджоса