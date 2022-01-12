Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини, – Нуланд

Усередині України можуть влаштувати саботажі та інші схожі заходи. Щонайменше, такі плани має Росія.

А все задля внутрішньої дестабілізації нашої країни. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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У Держдепі знають про плани Росії щодо внутрішньої дестабілізації України

Під час брифінгу пані заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд нагадала журналістам, що кризу навколо України створила саме Росія. І саме вона намагається вивернути ситуацію так, щоб виправдати себе через "дезінформацію та брехню про Україну".

Саме Росія створила цю кризу – з нічого. Саме Росія накопичила 100 тисяч військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти (інших дій, – 24 канал) під фальшивими прапорами для України,

– заявила Нуланд.

Представниця Держдепу вкотре наголосила, що Росія є агресором, а Київ не має намірів загрожувати Кремлю. Зовсім навпаки – Україна хоче мирного, демократичного і європейського майбутнього для свого народу.

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