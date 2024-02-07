Скільки Росія платить Ірану за "Шахеди" для ударів по Україні: аналіз ISW

Кремль платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт іранських безпілотників типу "Шахед" для атак по Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на звіт хакерів Prana Network, які стверджують, що зламали сервери підставної компанії Корпусу вартових ісламської революції Sahara Thunder, яка сприяє незаконному продажу зброї з Ірану в Росію.

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Документи свідчать про те, що Росія платить 193 000 доларів за безпілотник "Шахед"-136 партіями по 6000 безпілотників, що загалом складе близько 1,1 мільярда доларів за всі 6000 безпілотників "Шахед"-136,

– ідеться у звіті ISW.

Які модернізації дронів

Уточнюють, що Росія платить 1,4 мільйона доларів за одиницю одного типу безпілотника "Шахед"-238 і планує закуповувати 677 таких модернізованих безпілотників на рік, що в сумі складе близько 947 мільйонів доларів.

Інший тип дрона – "Шахед"-238 коштує близько 900 000 доларів, і Росія, як повідомляється, планує купити 2310 одиниць на рік трохи менше ніж за 2,1 мільярда доларів.

У секретних документах стверджувалося, що ударні безпілотники "Шахед"-107 коштують 460 тисяч доларів кожен і що Росія планує придбати 2310, що на загальну суму складе близько 1,5 мільярда доларів.

В Інституті також повідомили про роздуми російських воєнкорів щодо того, чому ж така висока ціна. Зазначають, що Іран оцінив їх вартість враховуючи ризики, які бере на себе країна, продаючи ці безпілотники Росії.

При цьому зазначають, що Росія планує локалізувати виробництво шахедів у Росії, що з часом зменшить витрати на придбання.

Що кажуть в ISW

Наразі аналітики зазначили, що не можуть підтвердити автентичність витоку документів, та заява мілблогера про те, що в документах йдеться про Іран як про "дружню країну", а безпілотники "Шахеди" в коді називаються "човнами", цілком узгоджується з раніше поміченими формулюваннями щодо Ірану та виробництва іранських безпілотників в Росії.

В ISW додали, що російські війська регулярно використовують безпілотні літальні апарати "Шахед", які служать і як боєприпаси, і як приманки для відволікання української протиповітряної оборони, а значні витрати на такі системи заслуговують на увагу.