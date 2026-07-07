Припинення вогню у Костянтинівці: генерал армії розкрив "підводні камені" у пропозиції Росії

Мінооборони Росії заявило, що нібито взяло під контроль Костянтинівку і запропонувало 6 липня з 12:00 до 18:00 припинити її обстріли начебто для обміну тілами загиблих там. Заяву про захоплення цього міста Генштаб України спростував, а українські оборонці записали відео з різних районів населеного пункту.

Генерал армії Микола Маломуж, коментуючи в етері 24 Каналу ситуацію довкола Костянтинівки, наголосив, що особисто спілкувався з військовим керівництвом, яке відповідає за цей сектор на Донеччині, а також безпосередньо з тими, хто веде боротьбу з ворогом у Костянтинівці, тож заяви Росії нині не відповідають дійсності.

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Путін поспішив і тепер шукає нестандартний спосіб взяти Костянтинівку

Зі слів генерала армії, у Костянтинівці ворог проникає малими штурмовими групами на околиці, іноді до центру міста, намагається підтягнути резерви в певні сектори, але Сили оборони України продовжують вибивати звідти окупантів. Маломуж зауважив, що для цього залучені спецпідрозділи, які знають як діяти в міській забудові.

Триває складна робота. Путін блефує. Тому з'явилась ця заява. Росіяни хочуть показати, що в них є докази й тому запропонували у Костянтинівці провести гуманітарну операцію з обміну тіл, аби показати, що місто начебто контролюється ними. Передбачалося б, що ми припинимо бойові операції, а вони розширять зону заходу туди й насичять місто своїми спецпідрозділами, агентурою,

– пояснив Маломуж.

З його слів, такий крок був би ризикований, бо поки тривав би обмін, російська сторона могла б повністю зайти у місто. Генерал армії зазначив про те, що існують певні регламенти, й якщо Росія дійсно воліє провести обмін тілами загиблих, то слід було б визначити умови процесу, механізм безпеки для обох сторін, а також здійснення контролю за ним з боку окремих структур, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Ми маємо сказати, що готові, але у визначені терміни, на визначеній території, а не в самому місті, яке перебуває у реальній бойовій ситуації. Готовність ворога до провокацій буде однозначно. Він знехтує всіма нормами,

– переконаний Маломуж.

Колишній керівник СЗР України підсумував, що Путін поспішив заявляти про захоплення Костянтинівки й тепер шукає варіанти дій. На думку Маломужа, російський диктатор хоче зробити нестандартний крок і скористатися гуманітарною операцію задля вчинення провокацій. Він підкреслив, що такий сценарій українська сторона не дасть росіянам втілити.

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