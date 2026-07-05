Чому Путін говорить про це, навіть коли, вірогідно, знає що це не правда? На що розрахунок? Детальніше про це читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

По-перше, нібито на підтвердження слів Путіна російське міністерство оборони публікує відео "про захоплення Костянтинівки".

Скрін з відео Міноборони Росії



Але навіть на цих кадрах чітко видно, що ті окупанти, які стоять з російськими прапорами, перебувають десь на околицях міста, але аж ніяк не десь в центрі чи на півночі Костянтинівки, що, вочевидь, не може підтверджувати факт так званого "захоплення".

По-друге, реакція української сторони не змусила себе чекати — вже вранці наступного дня Президент України Володимир Зеленський заявив:

Путін вирішив збрехати світу і Президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда — це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину. Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів.

У 19-му армійському корпусі ЗСУ також говорять про те, що українські військові продовжують обороняти Костянтинівку, а заяви російської сторони про повну окупацію міста, м'яко кажучи, не відповідають дійсності.

То все ж, навіщо було робити таку заяву? На що був розрахунок? Чи можливо Путіну знову брешуть в його оточенні?

Я майже переконаний, що ні. Можливо не у повному обсязі, але Путін розуміє, що відбувається на фронті. Хоч приблизно. Вірогідно, для нього важливо створити інформаційний шум, щоб новина розлетілася російськими та світовими медіа.

Кремлю необхідно демонструвати хоча б якісь перемоги, особливо на тлі того, що настрої всередині Росії стають дедалі більш негативними на тлі паливної кризи, проблемами з бензином і кілометровими чергами.

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То ж Путін обирає шлях згладити ці проблеми "перемогами" на фронті, що, мовляв, там в російських військ все добре, бо про це він повторює майже при кожній публічній заяві. Хто ж з росіян буде це перевіряти? Думаю, майже ніхто. Значно легше сліпо вірити своїй пропаганді.

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І ще один цікавий момент пов'язаний з часом публікації таких заяв: це було пізно ввечері, мабуть, щоб на це точно звернули увагу в США через різницю в часі. І робиться все це напередодні 250-річчя Дня Незалежності США.

Такі заяви можуть бути спробою Росії показати американцям, що їх переговорна позиція не така слабка як здається, що на фронті російська армія просувається і має успіх. Втім, з теперішніми американськими можливостями перевірити інформацію достатньо легко, то ж не думаю, що у Кремлі досягли чого хотіли.

Що ми з цього маємо? Та майже нічого, сили оборони продовжують утримувати позиції і битися за Костянтинівку. Бої справді йдуть в межах міста, але про будь-яке захоплення нині не йдеться.