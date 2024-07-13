Росія атакувала Україну "Шахедами": хронологія 871 дня війни

06:27, 13 липня

Десять років тому, у липні 2014 року, на Донбасом збили малазійський "Боїнг" рейсу MH17. Стало відомо, що тоді у Нідерландах розглядали реальну можливість військового втручання.

Том Міддендорп, колишній начальник штабу оборони збройних сил Нідерландів, також підтвердив, що "це був цілком реальний варіант".