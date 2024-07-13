Росія атакувала Україну "Шахедами": хронологія 871 дня війни
Розпочалася 871 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Російські війська продовжують обстрілювати мирні українські міста.
Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії станом на суботу, 13 липня, розповідає 24 Канал у хронології.
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У Білорусі з 8 по 19 липня проходять перші спільні "антитерористичні" навчання китайських та білоруських військ. Центр національного спротиву повідомив, що білоруські війська готуються провести "операції під чужим прапором" у цей час у прикордонній зоні з Україною. Вони хочуть похизуватися китайським колегам своїми можливостями запобігати "провокаціям". Поки Росія тероризувала Україну "Шахедами" вночі 13 липня, невідомі безпілотники прилетіли по їхній енергетичній інфтраструктурі. Зокрема, під удар потрапила Ростовська область. Горіла місцева нафтобаза. Десять років тому, у липні 2014 року, на Донбасом збили малазійський "Боїнг" рейсу MH17. Стало відомо, що тоді у Нідерландах розглядали реальну можливість військового втручання. Том Міддендорп, колишній начальник штабу оборони збройних сил Нідерландів, також підтвердив, що "це був цілком реальний варіант". Вночі проти 13 липня моніторингові канали повідомляли про вибухи у Полтавській області. Відомо, що туди прямував "Шахед".
Білорусь готує провокації під чужим прапором в прикордонній з Україною зоні
У Нідерландах розглядали варіант військового втручання у зону збиття MH17
У Білорусі з 8 по 19 липня проходять перші спільні "антитерористичні" навчання китайських та білоруських військ. Центр національного спротиву повідомив, що білоруські війська готуються провести "операції під чужим прапором" у цей час у прикордонній зоні з Україною.
Вони хочуть похизуватися китайським колегам своїми можливостями запобігати "провокаціям".
Поки Росія тероризувала Україну "Шахедами" вночі 13 липня, невідомі безпілотники прилетіли по їхній енергетичній інфтраструктурі. Зокрема, під удар потрапила Ростовська область. Горіла місцева нафтобаза.
Десять років тому, у липні 2014 року, на Донбасом збили малазійський "Боїнг" рейсу MH17. Стало відомо, що тоді у Нідерландах розглядали реальну можливість військового втручання.
Том Міддендорп, колишній начальник штабу оборони збройних сил Нідерландів, також підтвердив, що "це був цілком реальний варіант".
Вночі проти 13 липня моніторингові канали повідомляли про вибухи у Полтавській області. Відомо, що туди прямував "Шахед".