Росія запускала понад сотню "Шахедів": скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки

В ніч проти 20 травня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала свої ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки

У ніч проти 20 травня росіяни атакували 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти атакували повітряними засобами із напрямків:

Брянськ,

Шаталово,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі та в Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 35 дронів збито вогневими засобами ураження, 58 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил