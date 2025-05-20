Укр Рус
24 Канал Головні новини Росія запускала понад сотню "Шахедів": скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки
20 травня, 08:55
1

Росія запускала понад сотню "Шахедів": скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки

Ірина Марціяш
Основні тези

  • Сили ППО вночі збили 93 ворожі безпілотники, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. 

  • Окупанти атакували вночі 108 дронами.

  •  Внаслідок атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.

В ніч проти 20 травня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала свої ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія атакувала "Шахедами": які регіони були під загрозою удару 

Скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки

У ніч проти 20 травня росіяни атакували 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти атакували повітряними засобами із напрямків:

  • Брянськ, 

  • Шаталово, 

  • Орел, 

  • Міллерово, 

  • Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі та в Центрі країни,
 – ідеться в повідомленні.

Вказується, що 35 дронів збито вогневими засобами ураження, 58 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.


Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил